San Siro, oggi nuovo incontro tra Inter, Milan e Comune. Possibile svolta, per la prima volta…

Inter e Milan, tra i loro progetti, hanno il nuovo stadio e oggi si incontreranno ancora per stabilire il futuro di San Siro e per scegliere la via migliore per portare avanti il piano.

“Nuovo incontro, il primo del 2020, tra Inter, Milan e Comune sul futuro di San Siro. Questa mattina a Palazzo Marino sono attesi Alessandro Antonello, a.d corporate dell’Inter, e Paolo Scaroni, presidente del Milan. Nell’ultimo vertice con assessori e tecnici, i club hanno confermato la bocciatura dell’idea del doppio stadio. E per la prima volta il Comune ha aperto alla possibilità di tenere in piedi solo una porzione del Meazza, con Inter e Milan al lavoro per «modificare l’ingombro dello stadio di oggi»”, si legge su La Gazzetta dello Sport.