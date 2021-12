Nuovo stadio Inter e Milan, comitati decidono per ricorso al Tar: i tempi

È stato dato il mandato di presentare un ricorso al Tar contro la delibera della Giunta comunale. Dovrà essere pronto entro il 4 gennaio

Gabriella Bruschi per conto del Comitato Coordinamento San Siro e l'ex vicesindaco di Milano Luigi Corbani per conto del Comitato SìMeazza hanno dato mandato agli avvocati VeroNuovo stadio Inter e Milan, comitati decidono per ricorso al Tar: i tempinica Dini, Roberta Bertolani e Felice Besostri di presentare un ricorso al Tar contro la delibera della Giunta comunale con cui lo scorso novembre è stato dichiarato l'interesse pubblico del progetto presentato da Inter e Milan per il nuovo stadio.