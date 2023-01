San Siro, situazione grottesca. Inter e Milan fra minacce e battaglie politiche

Inter e Milan si giocano domani la Supercoppa Italiana, ma nel frattempo i due club sono accomunati dallo stallo della questione San Siro. Così scrive Libero: "La situazione è ormai grottesca. Le società milanesi, o piuttosto le proprietà americana e cinese che le controllano, vorrebbero uno stadio tutto nuovo. Uno solo e non due di proprietà, come avviene in tutto il mondo. La situazione di San Siro resta paradossale. I club minacciano (ma per qualcuno è solo un bluff) di trasferirsi armi e bagagli a Sesto San Giovanni, il sindaco Sala non sa che pesci pigliare e la politica si accapiglia. Il presidente del Senato La Russa, interista doc, ha annunciato che il Governo non metterà vincoli su San Siro. Smentito il sottosegretario Sgarbi che aveva definito un'oscenità l'abbattimento dello storico stadio e promesso il vincolo".