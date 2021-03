Inter, Sanchez ha cancellato la bordata di Conte: “Oggi Antonio lo chiama…”

Un periodo estremamente positivo, che ha cancellato settimane opache e le critiche di Antonio Conte: riecco Alexis Sanchez

Un periodo estremamente positivo, che ha cancellato settimane opache e le critiche di Antonio Conte , che a febbraio non gli aveva risparmiato frasi piuttosto forti. Alexis Sanchez è tornato nella sua versione migliore, e l'Inter ha un'arma preziosa in più per l'assalto allo scudetto. Scrive Tuttosport:

"L’Inter nel girone di ritorno non ha sbagliato un colpo. In queste partite Sanchez c’è sempre stato, due volte da titolare e sei subentrando, ha segnato 3 gol e servito 3 assist, dunque partecipando a 6 delle 20 reti realizzate dall’Inter, ovvero il 30%. Il tutto giocando solo 213 minuti, 27 di media a incontro (...). Numeri migliorati nell'ultimo periodo e che hanno cancellato le critiche che lo stesso Conte gli aveva mosso dopo la sconfitta casalinga con la Juve in Coppa Italia: «Sanchez sotto porta deve essere più cinico e più cattivo, perché i numeri poi sono impietosi». Conte lo aveva chiamato Sanchez. Oggi lo chiama Alexis. E con lui il tecnico ha un'arma in grado anche di scardinare le difese chiuse".