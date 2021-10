Sanchez, i conti non tornano: “Vuole dimostrare che qualcuno ad Appiano…”

L'attaccante cileno è deluso per lo scarso impiego dell'inizio di stagione e ora vuole svoltare in nazionale

Alexis Sanchez vuole svoltare con la nazionale cilena. Dopo lo scarso impiego nell’inizio di stagione con l’Inter (3 partite in campionato e una in Champions League per 70 minuti complessivi), l’attaccante è pronto a tornare titolare col suo Cile nei tre impegni verso Qatar 2022. Come riportato da Tuttosport, “ora i conti non tornano e Sanchez cerca conforto e gol con la propria nazionale. Un modo per dimostrare che qualcuno ad Appiano si sta sbagliando nonostante il terzo posto in classifica. Per questo lo sfogo social dopo la gara vinta in rimonta contro il Sassuolo, avrà un seguito”, si legge.