Ex Inter, dalla Turchia voci sull’interesse del Galatasaray per Sanchez

Voci che arrivano dalla Turchia e dalla Francia parlano di un possibile trasferimento nel campionato turco dell'ex Inter, Alexis Sanchez . O quantomeno, l'attaccante sarebbe finito nel mirino del Galatasaray . Il cileno, che di recente si è sfogato sulla sua esperienza in nerazzurro confessando di sentirsi un leone in gabbia perché poco impiegato da Inzaghi, . Un obiettivo che la società aveva già provato a centrare in passato.

I dirigenti della società giallorossa hanno messo in agenda il giocatore anche in vista della qualificazione in Champions: si cercano nomi che possano con la loro esperienza dare un contributo nelle Coppe. A fine stagione si proverà quindi a trattare con il calciatore cileno e molto dipenderà dal piazzamento finale del Marsiglia nel campionato francese (per loro Sanchez ha segnato 16 gol e fornito un assist). Se non arrivasse in CL, l'attaccante sarebbe pronto ad andare via. Mentre la qualificazione in Coppa del Galatasaray potrebbe essere l'asso nella manica per convincere l'ex interista a sposare la causa del club turco.