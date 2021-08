Infortunati Inter: rientro di Gagliardini vicino, quello di Sanchez ancora no

Gli aggiornamenti sui giocatori attualmente ai box della squadra allenata da Simone Inzaghi con la sosta ormai alle porte

È ancora presto per il recupero di Alexis Sanchez. Lo assicura Repubblica, che fa chiarezza sulle condizioni degli infortunati di casa Inter: “Ancora in fase di recupero dall'infortunio Alexis Sanchez che si è allenato da solo, come pure Roberto Gagliardini. Se il centrocampista ex Atalanta potrebbe essere a disposizione già la prossima settimana, per il cileno è probabile che ci vorrà un po' di più”, si legge.