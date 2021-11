In Francia – Sanchez, non è più certo l’addio all’Inter. Sampaoli era alla finestra

I siti specializzati di calciomercato parlano del futuro del cileno che ha un grande estimatore all'OM, il suo ex ct

In Italia parlano delle operazioni di mercato dell'Inter per gennaio. E tra i nomi di cui si è parlato nei mesi scorsi in uscita, c'era anche quello di Alexis Sanchez. Nelle scorse ore però i siti specializzati in calciomercato, come TMW, parlano di una posizione meno in bilico. Sia l'attaccante, che il connazionale Vidal, non sarebbero in partenza. Nel senso che Inzaghi avrebbe chiesto ai dirigenti di mantenere intatta la rosa fino a giugno. Occasioni verrebbero colte qualora ci fossero delle uscite, ma la posizione dei due cileni adesso sembrerebbe essere più salda.

La notizia è stata raccolta anche in Francia. Lì stavano monitorando la situazione legata all'attaccante e al centrocampista perché si parlava di loro in chiave Olympique Marsiglia. In Francia scrivono quindi: "Nel mirino di Jorge Sampaoli per diversi mesi, il giocatore nerazzurro non sarà sul mercato a gennaio. Da quando Sampaoli è diventato allenatore dell'OM ha fatto diverse richieste alla proprietà e non è stato accontentato. Aveva anche messo gli occhi sull'attaccante che aveva allenato quando allenava la Nazionale cilena. Ma il giocatore ora sembra fuori portata".

Dalle indiscrezioni giunte alla redazione di fcinter1908.it dal suo entourage non arriva più una chiusura netta ad una eventuale partenza a gennaio. Davanti al cileno un mese decisivo in chiave futura quindi.

