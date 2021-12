Larini: “Sanchez? Se sta bene fa la differenza. Può giocare in qualsiasi top club”

L'ex direttore sportivo dell'Udinese è convinto che il cileno possa ancora dare molto all'Inter

"Se sta bene e si prende cura di sé fisicamente, come ha sempre fatto, non dovrebbe avere impedimenti per giocare ancora per diverse stagioni, almeno due o tre", racconta a El Deportivo l'ex direttore sportivo dell'Udinese. "Con la sua Nazionale, Sanchez ha mostrato cose importanti ed è ovvio che può continuare a farle anche con l'Inter. Ha dimostrato di essere più che efficace, soprattutto se ha continuità".

"Questa stagione è stata molto sfortunata per Alexis, ha avuto molti infortuni muscolari. Non ha avuto regolarità, ma quando sta bene fa la differenza. Le sue qualità non sono in discussione. Può giocare per qualsiasi club del mondo di primo livello, se ha la continuità necessaria ed è così che può farlo di nuovo al Barça. In campo è un giocatore molto generoso, si dà per la squadra, sia negli assist che nei gol. È un giocatore molto tattico"