Sanchez, il ct del Cile: “Sta meglio del solito. È in fiducia ed è veloce”

Il giocatore nerazzurro sembra destinato ad essere titolare nella sfida con l'Argentina: il suo allenatore in Nazionale ha parlato di lui

Alexis Sanchez va verso un posto da titolare nella sfida contro l'Argentina che si giocherà venerdì (nella notte italiana). Del giocatore dell'Inter ha parlato in conferenza stampa il ct del Cile, Martin Lasarte e ha sottolineato quello che in Italia si è visto benissimo, nell'ultimo periodo l'attaccante sta dando una grossa mano ad Inzaghi.

«Abbiamo visto molto bene, Alexis. È in un momento di fiducia ed è anche più veloce. Sta meglio rispetto ad altre occasioni in cui ha avuto difficoltà per essersi infortunato o perché era stato impiegato poco», ha spiegato il tecnico della Nazionale cilena.