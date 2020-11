Non solo Sanchez al posto di Lautaro, turnover per Conte. “Dalle ultime prove di Appiano…”

Da un lato le Nazionali, dall’altro il Real Madrid, nel mezzo il Torino: non è un momento facile per l’Inter e per Antonio Conte che, dopo un inizio di stagione sottotono con 3 vittorie in 10 partite, necessita di svoltare per non perdere altro terreno dalle prime in classifica. “Dalle ultime prove svolte ad Appiano, pare che alcuni big possano riposare in vista della Champions”, spiega Tuttosport che conferma la forte candidatura di Sanchez al posto di Lautaro che invece tornerà titolare con Real Madrid e Sassuolo.

TURNOVER – Conte adotta il turnover anche in difesa con Bastoni confermato mentre De Vrij e Skriniar riposeranno, dando spazio a D’Ambrosio e Ranocchia. A centrocampo, Conte si affida alle certezze che portano il nome di Barella e Vidal, con Gagliardini a completare il trio classico in mediana. Hakimi e Young, invece, saranno le due ali, con Perisic che dovrebbe partire dalla panchina dopo gli impegni con la Nazionale a differenza dell’inglese.