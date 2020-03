Stampa Uk – Il Manchester United ha già la lista delle cessioni. C’è pure Sanchez

Cinque giocatori lasceranno il Manchester United nella prossima sessione di mercato. Nell’elenco ci sono: De Gea, Lingard, Pogba, Rojo e Sanchez. A proposito di lui il Mirror scrive: “Il cileno non è riuscito a fare del suo meglio al club inglese e ha segnato solo cinque gol in 45 presenze. Ora è in prestito all’Inter e ha segnato una sola rete nelle 10 partite nelle quali ha giocato. Il giocatore percepisce 450mila euro a settimana. E anche se il club nerazzurro sta pagando metà del suo stipendio, lo United vorrà cederlo a titolo definitivo a fine stagione. Sarebbe a disposizione molti più soldi”.

(Fonte: mirror.co.uk)