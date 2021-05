Sanchez, che Maravilla! Il cileno ha preso parte a 20 gol dell’Inter in 21 presenze

Ottima media per l'attaccante dell'Inter che pur non giocando sempre è riuscito a incidere e a far valere le sue doti

Andrea Della Sala

Nell'inter campione d'Italia ha avuto un ruolo importante anche Alexis Sanchez. Pur non giocando con continuità il cileno si è ritagliato il suo spazio ed è riuscito a incidere:

20 - Alexis Sánchez ha preso parte a 20 gol in 21 presenze da titolare con l'Inter in Serie A (nove reti, 11 assist). Maravilla.