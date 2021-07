Inter, che fare con Sanchez? Marotta ha una soluzione per accontentare tutti

Terza punta ideale nel biennio Conte, con gol e assist risultati decisivi per la conquista dello scudetto, qualità tecniche indiscutibili e tra le prime richieste del nuovo tecnico Simone Inzaghi, ma anche tanti infortuni e uno stipendio...

Terza punta ideale nel biennio Conte, con gol e assist risultati decisivi per la conquista dello scudetto, qualità tecniche indiscutibili e tra le prime richieste del nuovo tecnico Simone Inzaghi, ma anche tanti infortuni e uno stipendio pesantissimo da 7,5 milioni di euro a stagione. In casa Inter ci si interroga sui pro e i contro di Alexis Sanchez: l'ad nerazzurro Beppe Marotta sta valutando con grande attenzione la situazione attuale dell'attaccante cileno, e ha pronta una soluzione per accontentare sia l'allenatore che la proprietà. Secondo calciomercato.com l'idea più concreta è quella di proporre all'ex Manchester United una spalmatura del suo ingaggio su più stagioni, così da mantenerlo in rosa e ridurre il suo impatto a bilancio.