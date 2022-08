Sanchez è a Marsiglia: cori, striscioni e fumogeni, entusiasmo alle stelle!

Accoglienza da star per Alexis Sanchez, da pochi minuti atterrato a Marsiglia: cori, striscioni e fumogeni per l'attaccante cileno che, dopo aver risolto il suo contratto con l'Inter, è pronto per unirsi al club francese. Per lui, in attesa dell'ufficialità del trasferimento, maglia numero 70 e bagno di folla, con tifosi letteralmente scatenati per il Niño Maravilla.