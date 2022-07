Sanchez-Marsiglia, c’è fiducia nell’affare. “Ecco quanto pagherà l’Inter di buonuscita”

Il futuro di Alexis Sanchez sarà lontano dall'Inter, tanto che il cileno non scenderà in campo stasera scontro il Lione

Il futuro di Alexis Sanchez sarà lontano dall'Inter, tanto che il cileno non scenderà in campo stasera scontro il Lione, nell'amichevole di Cesena. "Vanno avanti i dialoghi del cileno con il Marsiglia, c’è fiducia per la chiusura dell’affare, anche se il club francese deve ancora trovare con l’attaccante l’accordo sull’ingaggio, al quale l’Inter aggiungerà circa 5 milioni di buonuscita", racconta .