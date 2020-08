Cds – Inter, Sanchez c’è per 10-15 minuti. E c’è il retroscena: “Ieri de Vrij e D’Ambro hanno…”

Ancora poche ore d’attesa e poi sarà finale. Antonio Conte ha preparato ogni dettaglio per Siviglia-Inter di questa sera e non vuole trascurare nulla. Perciò può sorridere perché Alexis Sanchez è ormai recuperato e pronto per giocare uno spezzone di partita: “La buona notizia è che anche Sanchez ha svolto la rifinitura con il resto della squadra. Era già certo che il cileno si sarebbe accomodato in panchina, come avvenuto con lo Shakhtar, ma a questo punto, in caso di necessità, potrebbe anche giocare 10-15’. Per il resto, formazione confermata per la quinta volta consecutiva, con i soli D’Ambrosio e De Vrij che hanno lavorato con un pizzico di cautela in più”, scrive il Corriere dello Sport.