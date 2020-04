Inter, quarantena ‘dolce’ per Sanchez. Il cileno trascorre l’isolamento assieme alla modella Anna

I giocatori dell’Inter continuano ad allenarsi a casa, in attesa di una nuova comunicazione. Alcuni stranieri della rosa nerazzurra hanno preferito lasciare Milano per unirsi alle loro famiglie, ma in questi giorni faranno rientro in Italia. Non c’è tra questi Alexis Sanchez che ha scelto di trascorrere questo periodo di quarantena in Lombardia.

L’attaccante cileno si è allenato ed è rimasto a casa, ma in buona compagnia. A condividere la quarantena c’è anche la splendida modella Anna Modler. Come riporta il Sun, infatti, tra i post di Sanchez e quelli della modella si nota un particolare comune: i cani. Negli scorsi mesi si era già parlato di una possibile relazione tra i due, ma la conferma è arrivata dal questo periodo di isolamento condiviso.