Sanchez polemico, CorSera: “Alexis si sente sottovalutato e percepisce…”

Un messaggio polemico pubblicato su Instagram e poi cancellato. Il cileno non sta attraversando un buon momento

Un messaggio polemico pubblicato su Instagram e poi cancellato. Se per l'Inter quella cl Sassuolo è stata una notte da ricordare, non si può dire lo stesso per Alexis Sanchez. Il cileno è rimasto in panchina per tutta la gara e al termine ha postato una foto che mostrava una macchina lasciata in uno stato di abbandono e una frase eloquente: "Renditene conto. Puoi valere molto, però se stai nel posto sbagliato non brillerai". "Sanchez si sente sottovalutato e percepisce di non essere al centro del progetto. Dati alla mano, al momento, per Simone Inzaghi è il quarto attaccante in rosa", spiega il Corriere della Sera.