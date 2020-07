La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola sabato 25 luglio tratta l’argomento Sanchez in ottica Inter, con l’accordo sul prolungamento del prestito con lo United ancora da trovare: “Rabbia Conte, può perdere Sanchez”, si legge in taglio basso. La copertina è dedicata all’1-1 tra Milan e Atalanta: “Gasp frena” mentre di spalla si parla di Juventus: “Il male oscuro”.