Inter, “numeri impietosi” di Sanchez? Conte ha ragione: “Bilancio chiaro. In 53 gare…”

Avevano inevitabilmente fatto discutere le parole pronunciate da Antonio Conte all’indirizzo di Alexis Sanchez dopo la partita di Coppa Italia tra Inter e Juventus. L’attaccante cileno, infatti, nel match di San Siro si era reso protagonista in negativo, a causa di un clamoroso gol sbagliato, che ha reso il suo bilancio in nerazzurro ancor più magro. Tuttosport, analizzando i numeri fin qui totalizzati a Milano dall’ex Manchester United, evidenzia come, in 53 partite, Sanchez abbia messo a segno solo 6 gol con la maglia dell’Inter addosso:

“E’ vero che da quando è arrivato all’Inter ha avuto diversi infortuni, ma il bilancio è chiaro: 53 presenze e 6 gol, solo 2 in quest’annata. Troppo poco“.

Il Corriere dello Sport aggiunge: “Alexis ha collezionato 21 presenze (11 da titolare, 10 da subentrato), 1.067 minuti in campo e appena 2 reti, entrambe in campionato. Non riesce a battere il portiere avversario dal 28 novembre, in occasione della trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo: il suo digiuno dura da 624′ in tutte le competizioni“.

(Fonte: Tuttosport – Corriere dello Sport)