Inter, Sanchez pronto per la finale? Tuttosport: “Dopo aver fatto tutto il riscaldamento…”

Serata perfetta per l’Inter quella di ieri perché il 5-0 rifilato allo Shakhtar Donetsk permette ai nerazzurri di approdare in finale. Venerdì ci sarà la sfida contro il Siviglia che mette in palio la Coppa ma anche la prima fascia nella prossima Champions League. E, per il match di Colonia, l’Inter potrebbe anche ritrovare Alexis Sanchez: ieri il cileno ha effettuato tutto il riscaldamento pre-partita, compreso il torello, e facendo anche qualche allungo. “Dopodiché, sorridente, si è accomodato in panchina. Si accendono le speranze dei tifosi: contro ogni pronostico, potrebbe poi aprirsi una porticina per vederlo in finale”, il commento di Tuttosport.