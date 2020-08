TS – Inter, niente da fare per Sanchez: la ricaduta di Dybala sconsiglia di rischiare

Sono piuttosto basse le possibilità che Sanchez possa essere a disposizione per l’eventuale finale di Europa League. A riportarlo è Tuttosport che reputa difficile ipotizzare un rientro per la finale di Colonia per il cileno: “Sarebbe troppo rischioso forzare in un periodo così ravvicinato, tenendo conto che il cileno è stato già rimandato in campo con una vistosa fasciatura nel finale con il Bayer Leverkusen”, commenta Tuttosport che poi fa l’esempio di Dybala con il Lione: “È ancora fresco il ricordo di quello che è successo a Dybala nella partita di Champions League con il Lione, mandato in campo da Sarri ma costretto a uscire pochi minuti dopo per una ricaduta dello stesso problema muscolare. Nei prossimi giorni comunque, prima di prendere la decisione definitiva, lo staff medico nerazzurro osserverà le condizioni di Sanchez, uno dei migliori nelle ultime partite. Ma le possibilità sono davvero poche”.