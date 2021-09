Sanchez, segnali incoraggianti: nel weekend nuovo consulto medico, l’Inter…

Prosegue il programma di recupero dell'attaccante cileno, rimasto ad Appiano Gentile ad allenarsi: il punto sulle sue condizioni

Prosegue il programma di recupero di Alexis Sanchez: l'attaccante cileno è rimasto ad Appiano Gentile a lavorare in questa sosta per le Nazionali, e l'Inter comincia a intravedere i primi segnali positivi. Così scrive Tuttosport:

"Il cileno continua a lavorare a parte. E sarà così per tutta questa settimana. Nel weekend ci sarà poi un consulto tra il calciatore, lo staff medico e il tecnico piacentino, per decidere come procedere. La punta sudamericana si sta allenando bene e con caparbietà, tanto che i risultati sono incoraggianti. Sebbene le sue condizioni verranno quindi valutate con particolare attenzione e non si rischierà nulla, la speranza è che anche lui possa rientrare tra i disponibili già al Marassi contro i blucerchiati, o al più tardi per l'esordio in Champions League contro il Real Madrid".