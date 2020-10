L’Inter si prepara per la trasferta in Ucraina, dove martedì sera affronterà lo Shakhtar Donetsk nel secondo match di Champions League. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione: “Sensi e Sanchez ieri hanno lavorato a parte e non sono al top. Probabile che non facciano parte della comitiva, ma una decisione sarà presa solo stamani. Idem per Young“.