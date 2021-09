Sanchez (La Sexta): “Real Madrid? Differenza netta tra Zidane e Ancelotti. Vinicius…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, il giornalista spagnolo de La Sexta Luis Sanchez ha parlato così del Real Madrid

“La grande differenza rispetto all’anno scorso è la fiducia dell’allenatore nei suoi confronti. Zidane non si fidava particolarmente di lui, non era un calciatore che gli piaceva dal punto di vista tattico. Era un giocatore più anarchico e che puntava tutto sull’esplosività, ma che tatticamente secondo Zidane doveva imparare ancora molto e quindi non era molto convinto di lui. Ancelotti gli dà più libertà, gli chiede di essere più goleador e che attacchi sempre di più l’area di rigore. Stanno lavorando molto sul senso del gol e sul vedere la porta. E poi non dimentichiamoci che è un ragazzo molto forte mentalmente: in Spagna ha superato critiche molto molto dure, ma non si è mai seduto, ha continuato a lavorare e adesso è un giocatore decisivo”.