Inter, Sanchez si sfoga. Biasin: “Qualcuno dovrebbe ricordagli che…”

"Sanchez: "…Una volta ho detto a Inzaghi che se non mi avesse fatto giocare contro il Milan, avremmo perso la partita. Accadde proprio così (…) Mi domando: perché Inzaghi non mi fece giocare?". Qualcuno dovrebbe ricordargli che l’errore è stato proprio farlo entrare". Questo il breve commento di Fabrizio Biasin, giornalista, in merito alle recenti dichiarazioni di Alexis Sanchez che si è sfogato per il poco minutaggio concessogli da Inzaghi lo scorso anno.