Sky / Inter-Roma, notte di riflessione per Sanchez-Dzeko: il cileno spinge, Friedkin al bivio

Nel corso della trasmissione ‘Calciomercato – L’Originale‘, in onda su Sky Sport, il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha svelato nuovi dettagli della trattativa tra l’Inter e la Roma per lo scambio tra Alexis Sanchez ed Edin Dzeko.

“La Roma ha formalizzato la proposta per lo scambio tra i due attaccanti. È emersa subita una difficoltà economica per la differenza degli stipendi: Sanchez guadagna circa tre milioni di euro in meno rispetto a Dzeko e dunque tocca alla Roma decidere se colmare questo gap. Sarà una notte di riflessione per le parti. Da una parte c’è l’Inter, che è molto tentata e che potrebbe regalare a Conte quel calciatore cercato più volte, e dall’altra c’è la Roma, che ha visto una reazione negativa dei tifosi: non c’è grande entusiasmo. Friedkin deciderà nella notte: l’esclusione di Dzeko è figlia di Fonseca e quindi la società dovrà decidere se seguire l’allenatore o tenerlo e provare a ricucire il rapporto”.

Di Marzio ha aggiunto: “C’è un impulso di Sanchez in questa trattativa. Il cileno ha dato mandato al suo agente di spingere perché è convinto di trovare più spazio alla Roma”.