Quella contro l’Udinese non sarà una gara come tutte le altre per Alexis Sanchez: l’attaccante dell’Inter arrivò in Italia proprio grazie ai friulani, con cui giocò per tre stagioni dal 2008 al 2011 collezionando 112 presenze e 21 gol, prima del trasferimento al Barcellona. Il Nino Maravilla ha voluto ricordare su Instagram la sua esperienza ad Udine: “È sempre bello tornare nella mia prima casa qui in Italia“.