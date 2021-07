Inter, Sanchez e Vidal al lavoro: buonumore fra allenamenti e voci di mercato

I due cileni stanno lavorando duramente per mettersi al passo con il resto dei compagni, ma il loro futuro è in bilico

Tornati in Italia e nuovamente in gruppo da lunedì, Alexis Sanchez e Arturo Vidal seguiranno un programma specifico nel weekend per rimettersi al pari dei compagni. I due cileni stanno lavorando all'insegna del buonumore ma, come ricorda La Gazzetta dello Sport, il loro futuro potrebbe essere lontano da Milano: