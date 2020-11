In Cile celebrano Sanchez e Vidal: “Alexis poteva essere all’altezza di Messi. Arturo…”

Johnny Herrera, portiere dell’Universidad de Chile, ha parlato di Alexis Sanchez e Vidal. E ha sottolineato: «Per me Sánchez è quello special. Alexis poteva essere all’altezza di Messi senza alcun problema, viste le caratteristiche che ha. Se forse fosse stato un po’ più forte di testa, avrebbe potuto brillare tanto quanto Messi. E non esagero. Metterei Sanchez al di sopra di Salas. Sono stato compagno di entrambi, forse non ho conosciuto Marcelo in un momento glorioso. Ma Alexis è il miglior giocatore che io conosca dal punto di vista di talento qualità».

L’estremo difensore ha parlato anche di Vidal: «Ho sempre difeso Arturo, ho anche ricevuto critiche dalla gente per averlo fatto, ma è sempre stato il fiore all’occhiello della Nazionale. Ne è sempre stato l’anima, non solo ora. Lo sostego a sempre».

(Fonte: biobiochile)