VIDEO / Inter, Sanchez scatenato: slalom e destro a incrociare per la doppietta

Ancora Alexis Sanchez. Doppietta per il cileno nell'importante match di qualificazione ai prossimi Mondiali

Ancora Alexis Sanchez. Doppietta per il cileno nell'importante match di qualificazione ai prossimi Mondiali. L'attaccante dell'Inter dopo uno splendido gol su punizione si è ripetuto nella ripresa, per il 3-1 del suo Cile con la Bolivia. Slalom dal limite dell'area di rigore e destro a incrociare per Sanchez. Poco dopo, la squadra avversaria ha accorciato le distanze.