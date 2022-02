Inter, Sangalli: “Un divertimento allenarsi in prima squadra. Poi in Primavera si deve…”

Le parole del centrocampista di Chivu (convocato anche da mister Inzaghi) dopo la vittoria contro il Bologna

Eva A. Provenzano

L''Inter di Chivu ha ritrovato la vittoria contro il Bologna.Mattia Sangalli ha commentato alla fine quanto successo durante i novanta minuti. Ecco le sue parole:

-Inter in zona play-off e tu come altri convocati da Inzaghi. Tante buone notizie in pochi giorni. Quanto era importante vincere dopo eliminazione dalla YL?

Era importantissimo ritrovare fiducia e i tre punti dopo il pari di Bergamo e la sconfitta di Firenze. Siamo contenti, ora dobbiamo dare continuità a questi risultati.

-Quanto contava ritrovare fiducia da un punto di vista difensivo?

Tantissimo. Volevamo dare segni di solidità e concretezza. Così è stato, abbiamo rischiato poco e alla fine siamo riusciti a creare anche abbastanza occasioni e abbiamo portato a casa il risultato.

-DOMANDA FCINTER1908.IT - A livello personale come stai vivendo l'alternanza tra prima squadra e Primavera? Devi mostrarti pronto ed essere al cento per cento per Inzaghi e per Chivu. Serve uno sforzo mentale extra?

No, assolutamente. Si tratta di un divertimento potersi allenare con i campioni della prima squadra. Poi in Primavera si deve dimostrare ad ogni partita che bisogna comunque sudarsi la maglia nerazzurra. Si dimostra in campo.

-Meno fronzoli e più concretezza. Questa è la strada da seguire?

Oggi avevamo questo come obiettivo, così è stato. Dobbiamo farlo con continuità non tralasciando che quando si può si deve fare anche un bel calcio.

