Sangalli: “Eliminazione che fa male. Paghiamo caro le nostre disattenzioni”

Il centrocampista e capitano dell'Inter Primavera ha analizzato la sconfitta in Youth League contro lo Zilina

Termina in Slovacchia il cammino in Youth League dell'Inter: la Primavera nerazzurra perde 3-1 contro lo Zilina ed esce mestamente dalla competizione. Mattia Sangalli ha parlato al termine del match ai microfoni di Inter TV: "Fa male perchè abbiamo fatto tutto sommato una buona gara, abbiamo pagato le nostre disattenzioni. Dobbiamo limitare gli errori, li commettiamo spesso e poi paghiamo a caro prezzo perchè poi ci fanno gol Il primo tempo è stato uno dei migliori della stagione, abbiamo creato tanto, li abbiamo messi nella loro metà campo e il loro portiere ha fatto delle grandi parate. Poi il gol ad inizio ripresa ha complicato ulteriormente le cose. Loro erano più esperti di noi, molti di loro giocano già in Prima Squadra, ma questo non ci ha interessato più di tanto: siamo andati in campo per fare la nostra partita e l'abbiamo fatto, peccato per l'eliminazione, probabilmente non ce la meritavamo.