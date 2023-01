Inter, nuovo prestito per Sangalli: addio al Lecco, ai dettagli con il Trento

Nuova avventura in vista per Mattia Sangalli: l'ex capitano dell'Inter Primavera, dopo una prima parte di stagione da dimenticare con il Lecco in cui è sceso in campo solamente una volta in Coppa Italia, è pronto a ripartire dal Trento. Accordo ai dettagli, per il centrocampista classe 2002 una nuova opportunità in Serie C.