Sannino: “Conte ha vinto ovunque, in Italia troppe critiche. È stato bravo a…”

Le dichiarazioni del tecnico Giuseppe Sannino sull'allenatore dell'Inter Campione d'Italia Antonio Conte e le critiche ricevute

"Sono felicissimo per Conte. Sono un suo convinto seguace. A volte si è giudicati per la simpatia o l’antipatia. Uno deve essere giudicato per quello che ha fatto sul campo. Conte ha vinto ovunque. In due anni ha messo a posto la squadra. Ma in Italia si è sempre criticoni".