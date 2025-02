I pm milanesi che si occupano di Doppia Curva hanno notificato per questo filone l'avviso di conclusione delle indagini a 11 indagati e 8 società

È uno dei filoni dell'indagine Doppia Curva, quella che ha portato a 19 arresti che hanno azzerato i direttivi della Curva Nord e della Curva Sud di Inter e Milan. Si tratta della parte dell'inchiesta sui parcheggi dello stadio Meazza. I pm milanesi che si sono occupati del caso hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini a 11 indagati e 8 società. La questione ruota attorno all'arresto di Gherardo Zaccagni e sia lui che il consigliere comunale milanese e regionale Manfredi Palmeri rischiano il processo per l'ipotesi di 'corruzione tra privati', come scrive il Corriere della Sera.

"Spiega ai pm di mai aver dato soldi al consigliere comunale milanese e regionale lombardo Manfredi Palmeri, ma afferma d’avergli «corrisposto un servizio di volantinaggio attraverso i miei dipendenti in occasione della campagna elettorale regionale 2023». E conferma d’aver regalato un quadro da 10.000 euro al politico per investire su un «uomo di relazioni» che «facesse una sorta di endorsement nei miei confronti nei settori di sua competenza che potevano interessarmi»". Questo è quanto l'imprenditore in questione, Zaccagni, avrebbe ammesso nel suo interrogatorio a proposito dei parcheggi del Meazza.