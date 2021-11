Santacroce: “Inter e Lazio match decisivi per il Napoli. Osimhen…”

Intervenuto ai microfoni di Napoli Magazine, Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, ha parlato così del cammino dei partenopei

"Inter-Napoli e Napoli-Lazio saranno partite sicuramente decisive nella lotta per il vertice, ma più che altro per vedere quanto il Napoli riesca a reggere lo stress mentale. Osimhen è devastante a campo aperto, sta imparando i movimenti giusti ed ha l’allenatore adatto per diventare un grande del calcio, deve solo stare attento a limare un po' l’aspettò caratteriale o rischia di saltare parecchie partite. Anguissa ha stupito chiunque, me compreso; attualmente è uno dei migliori centrocampisti in Italia e forse anche in Europa".