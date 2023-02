Santalucia, Pres. ANM: “Santoriello? Questione da ridimensionare”

"Santoriello è un collega di altissimo valore professionale, unanimemente riconosciuto. Nel video ha preso il sopravvento l'essere tifoso, un gergo che può animare la tifoseria. Posso capire che la sovrapposizione della figura del tifoso e del magistrato possa creare disorientamento e sorpresa, lo capisco, ma a freddo penso si possa convenire che un lessico del genere non abbia niente a che vedere e che non inquini con lo svolgimento della professione."

"Santoriello è un pubblico ministero e non è ricusabile perché ha un ruolo di parte -. sottolinea Santalucia -, credo non ci sia nessun tipo di interferenza con un'inchiesta che è un lavoro di squadra e non di singolo. La passione calcistica non compromette il lavoro di un intero pool. La vicenda giudiziaria è importante e la ritengo al riparo da ogni interferenza indebita".