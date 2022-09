Sanzioni UEFA, Gds: ”Per l’Inter tutto sommato cambia poco perchè…”

''La dilazione in quattro anni chiesta da Inter e Roma non è “gratis”: i due club subiranno anche misure sportive immediate. Diversamente da Juve e Milan, infatti, non potranno inserire da subito, e per due stagioni. i nuovi acquisti a meno che la differenza acquisti-vendite non sia positiva (ma per Inter e Roma lo è, quindi non ci sono effetti). I Friedkin hanno in progetto un aumento di capitale per il prossimo anno. Per l’Inter, tutto sommato, cambia poco rispetto al percorso rigoroso intrapreso da tempo'', chiosa il quotidiano.