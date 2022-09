Sanzioni UEFA, il Milan: “Multa testimonia la validità della visione strategica del club”

Il Milan ha così commentato, con una nota ufficiale, la decisione della UEFA a riguardo del FFP: “La decisione del Club Financial Control Body della UEFA testimonia la validità della visione strategica che guida l’operato del nostro Club. Proseguiremo con fiducia nel percorso virtuoso verso la sostenibilità finanziaria, in linea con le indicazioni del FFP, impegnandoci con disciplina e costanza per raggiungere il perfetto equilibrio e la sinergia tra risultati sportivi e finanziari: un obiettivo che tutto il mondo del calcio dovrebbe continuare a ricercare". Il Milan è stato multato di 2 milioni di euro più 13 milioni di sospensiva, relativa allo scorso monitoraggio. Un nuovo monitoraggio è stato avviato.