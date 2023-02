Sarri: “Gara ingicocabile, non era calcio. Uefa parla di rispetto e poi…”

La Lazio passa il turno in Conference League. Così l'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri ha commentato a Sky la partita odierna contro il Cluj e non solo: "La partita era ingicocabile, non era calcio. Il campo non era giocabile, la UEFA parla di rispetto, qui dov’è? Era uno sport simile al calcio, non calcio questo. Si poteva andare in grandissima difficoltà. 21 giocatori diversi? Gila ha fatto bene, è da vedere, dobbiamo essere fortunati a livello di assenze noi. Stasera erano troppe. Chi ha giocato ha dato ciò che doveva".