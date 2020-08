Intervenuto sul proprio account Twitter, il giornalista Mediaset Maurizio Pistocchi ha commentato così l’exploit di Conte che ha portato l’Inter in finale di Europa League:

“Un allenatore italiano in finale di EL per il 2^ anno consecutivo. Dopo Sarri, adesso Conte: allenatori diversi per concetti e mentalità ma con qualcosa che altri non hanno: idee, da mettere in pratica sul campo. Lavoro, non sogni. Applausi, in bocca al lupo”.