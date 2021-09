Sarri: “Ho detto ai ragazzi di giocare liberi. Con la Premier non c’è confronto”

Il tecnico della Lazio ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria nel derby contro la Roma

"Felipe deve dare continuità a queste prestazioni. Mi prende il dubbio che non si rende conto della sua forza, spesso gioca in maniera timida. Se trova convinzione e determinazione è questo. Milinkovic più avanti? Ho parlato coi ragazzi, sembravano bloccati nel pensare e gli ho detto di giocare liberi. Abbiamo fatto una buona prestazione difensiva e preso due gol da calcio da fermo. Non esageriamo con la libertà, bisogna stare in un contesto. Ogni squadra ha le proprie caratteristiche, non è la playstation. Oggi in molte occasioni è uscita come piace a me, ma non si può fare un clone di un'altra squadra.