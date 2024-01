La sconfitta con l’Inter crea malumori in casa Lazio. Sarri furioso: “Eppure in hotel aveva…”

"Prendi 1,5 milioni e scappa da Riad. È andata esattamente come aveva previsto Sarri, che non immaginava però certo questa figuraccia in semifinale, nonostante fosse stato molto critico sul nuovo format della

che manda su tutte le furie i tifosi e la società (...). Perché il tecnico non crede di aver trasmesso svogliatezza, in hotel ha provato a inculcare per giorni la ferocia, nonostante i suoi sbuffi per questo impegno dispendioso in mezzo alla difficile risalita in Serie A. Il pensiero del ritorno in Champions ha comunque dato alla testa a tutti, basti vedere anche le prestazioni horror degli inesauribili giovanotti Guendouzi e Rovella. Lotito e Fabiani sono sempre più delusi e arrabbiati soprattutto con la vecchia guardia, ora non basta più solo una strigliata. La rivoluzione di giugno era già nell’aria, adesso sotto traccia inizia un’accelerata".