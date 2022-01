Sarri: “Indice di liquidità? Alcuni club indebitati sono a posto. Non capisco”

Le considerazioni del tecnico della Lazio ai microfoni di DAZN sull'impossibilità del club di intervenire sul mercato

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, nel corso del post partita del match con la Salernitana, è stato stuzzicato nuovamente sull'indice di liquidità che non permette alla Lazio di intervenire sul mercato. Queste le sue considerazioni con una stoccata ai microfoni di DAZN: "Lo sto iniziando a studiare. Non capisco però perché ci sono squadre indebitate ma che hanno un indice di liquidità che gli permette di spendere. Se esce qualcuno sarà rimpiazzato. La società sa quello di cui ho bisogno; se si fa subito abbiamo 3 o 4 mesi per preparaci, altrimenti si farà a luglio".