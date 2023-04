Sarri: “Molto da fare per arrivare al livello dell’Inter, in campo e a livello societario”

"Non possiamo pensare di vincere a Milano senza combattere in maniera feroce. Appena lo stadio ci ha urlato addosso, ci siamo arresi. Dopo 70' di buon livello, l'ambiente esterno ha assunto una mentalità diversa e siamo diventati più deboli, questo non deve succedere. Noi dobbiamo essere lucidi anche nell'analisi, dobbiamo lavorare molto per arrivare al livello dell'Inter, sia a livello di campo sia a livello societario. Se a inizio anno però ci avessero detto che ci saremmo trovati in questa situazione a sei giornate dal termine, ci avrebbe fatto sicuramente piacere.