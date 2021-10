Sarri: “Lazio unica squadra a giocare dopo 60 ore. Mentalità? Un giocatore mi ha detto…”

Le parole del tecnico biancoceleste al termine della gara persa contro il Bologna

Dopo la vittoria nel derby, la Lazio è crollata in casa del Bologna (3-0). Al termine della gara, Maurizio Sarri ha analizzato la gara ai microfoni di Dazn. "Siamo arrivati a questa partita completamente scarichi, non solo dal punto di vista delle energie fisiche, ma anche di quelle nervose e mentali. È una squadra che deve fare un esame di coscienza per capire perché ci è successo questo, ma non deve prendere la partita di oggi come qualcosa di tangibile perché la partita di oggi non è studiabile. Il calendario fitto? Questo ci può entrare, possiamo fare una battaglia affinché non succeda più. Siamo l'unica squadra in Europa a giocare dopo 60 ore, è chiaro che possa aver influito. Facciamo la guerra affinché non succeda più, ma non deve diventare un alibi".