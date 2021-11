Sarri: “Lazio in crescita, ora serve una cosa. Marsiglia forte quest’anno”

Le dichiarazioni dell'allenatore della Lazio Sarri a Sky Sport dopo il pareggio di questa sera contro il Marsiglia

La Lazio pareggia 2-2 in Europa League contro il Marsiglia. Così Maurizio Sarri ha parlato a Sky Sport dopo il match giocato in Francia: “Abbiamo fatto una partita difficile. Il Marsiglia è forte quest'anno, ha valori tecnici elevatissimi. Il pareggio tutto sommato è il risultato della partita, ci dispiace non aver portato in fondo la vittoria, anche se guadando la classifica cambia poco: dobbiamo vincere le prossime due. Il primo tempo siamo andati a una via di mezzo tra pressare e non, o si va o non si va, poi ci siamo alzati e abbiamo fatto meglio. La squadra sta crescendo, la prestazione lo conferma. Siamo venuti fuori dalle difficoltà, ci vuole più coraggio di palleggiare sulle pressioni avversarie".