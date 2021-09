Sarri: “Partita contraria a quello che proviamo, non avevamo preparato questo”

Al termine della sconfitta rimediata a San Siro contro il Milan, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Dazn

"Confusione nel finale? Niente di che, un ragazzo ha fatto un commento che non si deve fare. Poi Ibra lo ha portato a chiedere scusa. Saelemaekers, ma nulla di particolare, cose da campo. Se diventi attendista la palla in mezzo di filtra per forza. È chiaro che cambiando il modo di giocare devi cambiare il modo di pensare in partita. La squadra deve avere il coraggio di difendere nella metà campo avversaria. Quando vieni da una sosta c'è sempre l'incognita, con le nazionali l'incognita è tripla. Ancora di più per noi che non abbiamo un'identità ben definita. Abbiamo fatto una partita contraria a quella che proviamo in settimana, non avevamo preparato questo e questo è fonte di delusione. Immobile? Per qualcuno contano i numeri, per Immobile".